W czwartek szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska pytała w Sejmie ministra cyfryzacji o stan przygotowań rozporządzenia zmieniającego wzory dokumentów w celu wykonania wyroku TSUE, dotyczącego uznawania małżeństw osób tej samej płci zawartych legalnie w innych krajach UE,

- Jesteśmy w trzeciej dekadzie XXI wieku, jesteśmy dwudziestą gospodarką świata, jesteśmy przodującą gospodarką Unii Europejskiej, jesteśmy naprawdę nowoczesnym państwem, ale jak widać nie wszystkie prawa człowieka są w Polsce dostrzegane - zaznaczyła Żukowska.

Polska zrealizuje wyrok TSUE ws. związków jednopłciowych

Minister cyfryzacji, odpowiadając, podkreślił, że Polska ma obowiązek uznać takie małżeństwa. - To nie jest opinia, to nie jest rekomendacja, to jest obowiązujące prawo - dodał. Wyjaśnił też, że wyrok TSUE nie zmienia definicji małżeństwa w polskim kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a także nie wprowadza małżeństw jednopłciowych do polskiego prawa.

Podkreślił, że państwo polskie nie może uznawać, że małżeństwa takie, zawarte legalnie w innym kraju UE, nie istnieją.

Wyjaśnił też, że żeby wprowadzić w polskim systemie takie rozwiązanie nie trzeba zmieniać konstytucji i ustaw, a wystarczy rozporządzenie w tej sprawie.

Zaznaczył, że rozporządzenie, które zaproponował resort ma „operować w kierunku przekształcenia kategorii mężczyzna i kobieta, w prawo, które będzie ich opisywało jako małżonków i osób”.

Dodał, że nie jest to ideologia, tylko dostosowanie języka administracji do języka obowiązującej ustawy.

Przypomniał też, że minister cyfryzacji nie wpisuje małżeństw do rejestru, a robią to kierownicy urzędów stanu cywilnego. - Rolą ministra jest dać im do tego narzędzia, a rolą państwa jest wydać jasne wytyczne - dodał.

Będą nowe wzory dokumentów

Przekazał, że wdrożenie rozporządzenia zaplanowano na osiem miesięcy. - Godność obywatela nie może zależeć od rubryki w systemie. Za granicą jesteś w małżeństwie, to i w Polsce jesteś w małżeństwie - podkreślił.

W tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich zapytał ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, jakie działania legislacyjne, organizacyjne lub techniczne zamierza podjąć w celu wykonania wyroku TSUE w sprawie małżeństw jednopłciowych oraz w ramach jakiego harmonogramu.

Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie neutralnych płciowo określeń, takich jak „pierwszy małżonek” i „drugi małżonek”, aktualizację rubryk dotyczących danych rodziców oraz dostosowanie zapisów dotyczących nazwisk małżonków w aktach i zaświadczeniach. Zmiany mają zapewnić zgodność z ustawą o aktach stanu cywilnego oraz unijnymi standardami. (PAP)

mas/ agz/