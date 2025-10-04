Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział w sobotę, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zaprezentuje projekt ustawy „praworządnościowej”. Na zaawansowanym etapie jest też projekt ustawy regulującej kwestie związane z funkcjonowaniem KRS - dodał.

- Procedujemy ustawę, która pozwoli na to, żeby sędziowie, którzy będą chcieli przechodzić w stan spoczynku, mogli - zdobywając stosowne zaświadczenie lekarskie - pozostawać dłużej w służbie - przekazał Żurek na konferencji prasowej w Warszawie.

Jak dodał, w planach ma również umożliwienie sędziom w stanie spoczynku legalnego powrotu do orzekania. Żurek poinformował też, że podniósł limity naborów do Krajowej Szkoły Sądownictwa i prokuratury.

Przypomniał, że Polska wciąż wypłaca odszkodowania z uwagi na orzeczenia europejskich trybunałów. Stwierdził, że w SN i NSA nadal funkcjonują tzw. neosędziowie, dlatego - jak powiedział - przygotował projekt ustawy, który nazwał praworządnościowym. - Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będziemy prezentować gotowy projekt ustawy - zapowiedział.

- Deklaruję pełną współpracę z KPRP, z prezydentem, ale moim bezpośrednim zwierzchnikiem jest premier. Jeżeli będą takie oczekiwania, żeby omówić najważniejsze zagadnienia związane z tą ustawą to ja jestem otwarty na dyskusje - podkreślił minister sprawiedliwości.

Szef MS powiedział też, że na bardzo zaawansowanym etapie jest projekt ustawy regulujący kwestie związane z funkcjonowanie KRS.(PAP)