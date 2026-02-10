Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2025, poz. 400). Projektowane przepisy mają dostosować ten akt prawny do nowych rozwiązań wynikających z wygaszenia bezpłatnej opieki zdrowotnej przyznanej ukraińskim uchodźcom na mocy specjalnej ustawy z 2022 roku.

Ukraińcy beneficjentami ochrony czasowej

Wszystko w związku ze zmianą statusu obywateli Ukrainy, na skutek rozwiązań przewidzianych w ustawie z 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych. Regulacja, która czeka na podpis prezydenta, ma zacząć obowiązywać 5 marca. Nowe przepisy oznaczają koniec bezpłatnej opieki zdrowotnej w NFZ dla ukraińskich uchodźców. Prawo do świadczeń zachowają tylko ci obywatele Ukrainy, którzy pracują i odprowadzające składki do NFZ, a także dzieci, kobiety w ciąży, ofiary przemocy oraz osoby przebywające w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Wszyscy musza mieć nadany PESEL i status UKR.

Konieczna kopia lub odpis dokumentów pacjenta

Zniesienie specustawy oznacza wprowadzenie jednolitego systemu wsparcia dla wszystkich osób objętych ochroną czasową. Placówki, które będą im udzielać świadczeń zdrowotnych będą musiały weryfikować prawo cudzoziemskich pacjentów do bezpłatnej opieki medycznej oraz w odpowiedni sposób udokumentować te uprawnienia w dokumentacji medycznej.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zobowiązuje je sporządzenia kopii dokumentów potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych lub do wykonania ich odpisu. Świadczeniodawca będzie ponosił odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność danych zamieszczonych w odpisie.

Jak podkreśla resort zdrowia w uzasadnieniu projektu obowiązek, ten wynika z konieczności identyfikacji świadczeń udzielonych uprawnionym osobom na podstawie nowych przepisów oraz weryfikacji, czy sprawozdane im świadczenia zostały faktycznie zrealizowane. Z uzasadnienia wynika także, że w przypadku świadczeń związanych z ciążą, porodem lub połogiem dokumentem potwierdzającym prawo do nich będzie mogła być dokumentacja medyczna prowadzona przez placówkę medyczną lub dane sprawozdawcze.

Rozporządzenie ma wejść w życie 5 marca 2026 r.