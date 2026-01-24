Odmowa przyjęcia wypowiedzenia a prawo: czy podpis jest niezbędny?

Wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem woli. Oznacza to, że stosunek pracy zostaje rozwiązany niezależnie od decyzji zatrudnionego o podpisaniu dokumentu. Podpis jest jedynie potwierdzeniem odbioru pisma, a nie wyrażeniem zgody na zwolnienie.

Skuteczne doręczenie bez podpisu – jak udowodnić przekazanie dokumentu?

Odmowa podpisu nie wstrzymuje biegu okresu wypowiedzenia ani nie unieważnia dokumentu. Jeśli pracownik odmawia współpracy, pracodawca może:

sporządzić adnotację o odmowie przyjęcia lub podpisania dokumentu,

wręczyć wypowiedzenie w obecności świadka,

przesłać dokument listem poleconym.

Ważne Momentem skutecznego doręczenia wypowiedzenia jest chwila, w której pracownik miał realną możliwość zapoznania się z jego treścią, a nie sam dzień złożenia podpisu.

Kiedy brak podpisu faktycznie blokuje zwolnienie? Pułapka porozumienia stron

Podpis obu stron ma kluczowe znaczenie wyłącznie w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron. W tej sytuacji brak podpisu pracownika oznacza, że umowa nie została rozwiązana, ponieważ do zakończenia współpracy wymagana jest zgoda obu stron.

Wypowiedzenie a podpis pracownika – najważniejsze fakty w pigułce

Podsumowując, odmowa podpisania wypowiedzenia przez pracownika nie wpływa na skuteczność rozwiązania umowy, ponieważ jest ono jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy. Podpis zatrudnionego jest niezbędny jedynie w przypadku rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron, gdzie wymagana jest zgoda obu stron.