Gdzie sprawdzić prognozowaną emeryturę? Platforma eZUS i mZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) daje możliwość sprawdzenia prognozowanej wysokości emerytury, co pozwala wcześniej ocenić swoją sytuację finansową po zakończeniu aktywności zawodowej. Dzięki tym informacjom można świadomie zaplanować przyszłość i w razie potrzeby podjąć działania, które mogą zwiększyć wysokość przyszłego świadczenia, np. dłuższą aktywność zawodową lub dodatkowe formy oszczędzania.

Czy prognoza z ZUS to gwarantowana kwota świadczenia?

Należy jednak pamiętać, że kwota emerytury prezentowana na PUE ZUS (obecnie eZUS) ma charakter orientacyjny i pełni wyłącznie funkcję informacyjną. Nie stanowi ona zobowiązania ani gwarancji wypłaty świadczenia w takiej wysokości. Ostateczna kwota emerytury jest ustalana przez ZUS dopiero po złożeniu wniosku o emeryturę i formalnym potwierdzeniu prawa do świadczenia.

Od czego zależy wysokość twojej przyszłej emerytury? Kluczowe czynniki

Mechanizm wyliczania emerytury opiera się na zgromadzonym kapitale emerytalnym. Pod uwagę brane są:

dotychczas zwaloryzowane składki zapisane na indywidualnym koncie w ZUS,

kapitał początkowy (jeśli ubezpieczony pracował przed reformą systemu emerytalnego),

środki zgromadzone na subkoncie.

Łączna wartość tych środków dzielona jest przez średnie dalsze trwanie życia, czyli statystyczną liczbę miesięcy życia po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dane te są co roku publikowane przez GUS i mają bezpośredni wpływ na wysokość miesięcznego świadczenia. Istotne jest również to, że prognozy uwzględniają aktualną waloryzację składek – w ostatnich latach była ona wysoka, co znacząco podniosło prognozowane emerytury.

Instrukcja krok po kroku: jak sprawdzić przyszłą emeryturę online?

Aby uzyskać dostęp do informacji o prognozowanym świadczeniu, należy w pierwszej kolejności zalogować się do systemu PUE ZUS (eZUS). Platforma udostępnia zainteresowanym kilka narzędzi, które pozwalają samodzielnie sprawdzić orientacyjną wysokość świadczenia.

Jak czytać IOSKU w kontekście przyszłej emerytury?

Najważniejszym dokumentem jest Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU), która publikowana jest raz w roku na profilu ubezpieczonego. Zawiera ona:

prognozowaną emeryturę na moment osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),

(60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), wyliczenia dla osób, które osiągnęły już wiek emerytalny, ale nadal pracują – dla aktualnego wieku oraz dla kolejnych pięciu lat.

IOSKU pokazuje gotowe symulacje przygotowane przez ZUS, bez konieczności samodzielnego wprowadzania danych. Jak sprawdzić przyszłą emeryturę? Wystarczy zalogować się na eZUS i wejść w panel „Ubezpieczony”. Następnie należy wybrać „Informacje o stanie konta”. Będą tam informacje za ostatni rok. Zainteresowani mogą sprawdzić tam dwa scenariusze dotyczące przyszłej emerytury:

jakie świadczenie otrzymają w przypadku zakończenia aktywności zawodowej w tej chwili,

jaką emeryturę otrzymają, kontynuując pracę aż do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego.

Kalkulator emerytalny ZUS – sprawdź różne warianty zakończenia pracy

Drugą opcją jest skorzystanie z kalkulatora emerytalnego, dostępnego zarówno na stronie zus.pl, jak i bezpośrednio po zalogowaniu do PUE ZUS. Narzędzie automatycznie pobiera dane zapisane na koncie ubezpieczonego i umożliwia sprawdzenie różnych wariantów przejścia na emeryturę. Kalkulator pozwala uwzględnić m.in.:

planowany wiek zakończenia pracy,

przewidywane przyszłe wynagrodzenie,

prognozy inflacji,

waloryzację składek emerytalnych.

Dzięki temu można sprawdzić, jak zmiana wieku przejścia na emeryturę lub wysokości zarobków wpłynie na przyszłe świadczenie.

Jak krok po kroku sprawdzić przyszłą emeryturę w eZUS?

Wejdź na stronę zus.pl i zaloguj się do PUE ZUS – najlepiej za pomocą Profilu Zaufanego, mObywatela lub bankowości elektronicznej. Po zalogowaniu przejdź do panelu „Ubezpieczony”, który zawiera informacje o składkach i świadczeniach. W menu wybierz „Kalkulator emerytalny” i wskaż odpowiedni rodzaj emerytury (najczęściej „emerytura na nowych zasadach”). Uzupełnij wymagane dane – planowany wiek przejścia na emeryturę oraz przewidywane przyszłe zarobki. Po uruchomieniu symulacji system wyświetli prognozowaną kwotę emerytury brutto.

Aplikacja mZUS – szybki dostęp do danych

Inną opcją jest aplikacja mobilna mZUS, która umożliwia sprawdzenie prognozy emerytury na smartfonie. Po zalogowaniu i połączeniu aplikacji z kontem PUE ZUS wystarczy przejść do sekcji „Ubezpieczenia i składki”, aby zobaczyć aktualne dane o stanie konta i symulację emerytury.