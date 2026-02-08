Kto może otrzymać dofinansowanie do okularów z NFZ w 2026 roku?

Wiele osób może zaskoczyć informacja, że dofinansowanie do okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych może pochodzić nie tylko od pracodawcy (w przypadku zatrudnionych na etacie), ale również z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Co ważne, wsparcie to przysługuje wszystkim uprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Oznacza to, że z dofinansowania do okularów z NFZ mogą skorzystać – przy spełnieniu wymogów - również przedsiębiorcy.

Dofinansowanie do okularów z NFZ: kto może skorzystać w 2026 roku?

Zgodnie z prawem NFZ oferuje refundację soczewek okularowych oraz soczewek kontaktowych (w tym specjalistycznych). Uprawnieni do nich są m.in.:

osoby ubezpieczone w NFZ ,

, dzieci do 18. roku życia,

kobiety w ciąży i połogu posiadające obywatelstwo Polskie i zamieszkałe na terenie Polski,

emeryci i renciści,

osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Zasady i limity refundacji NFZ 2026: ile dopłacisz z własnej kieszeni?

Szczegółowy wykaz osób uprawnionych do skorzystania z dofinansowania do okularów i soczewek z NFZ można odnaleźć w art. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Z kolei aktualne limity określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 maja 2017 r. W praktyce nie zawsze pokrywa ono 100% kosztu nabycia okularów lub szkieł kontaktowanych – zazwyczaj wymagany jest udział własny przedsiębiorcy. Wysokość wsparcia zależy m.in. od rodzaju wady wzroku oraz wieku osoby ubiegającej się o refundację.

Ile wynosi dofinansowanie do okularów z NFZ? Aktualne Limity dopłat do szkieł i soczewek

Na jakie dofinansowanie mogą liczyć przedsiębiorcy? Warto podkreślić, że refundacja z NFZ obejmuje wyłącznie zakup szkieł okularowych, a nie oprawek. Maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać z Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi 350 zł. W przypadku soczewek kontaktowanych jest to 600 zł.

Limity dofinansowania z NFZ dla przedsiębiorcy 2026: ile dopłacą do szkieł i soczewek?

Soczewka okularowa korekcyjna do bliży - limit finansowania: 25 zł. Wysokość udziału własnego: 30 proc. Kryteria przyznawania: wady wzroku wymagające korekcji sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną według wskazań medycznych.

- limit finansowania: 25 zł. Wysokość udziału własnego: 30 proc. Kryteria przyznawania: wady wzroku wymagające korekcji sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną według wskazań medycznych. Soczewka okularowa do bliży - limit finansowania: 100 zł. Wysokość udziału własnego: 10 proc. Kryteria przyznawania: wady wzroku wymagające korekcji sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr; sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną.

- limit finansowania: 100 zł. Wysokość udziału własnego: 10 proc. Kryteria przyznawania: wady wzroku wymagające korekcji sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr; sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną. Soczewka okularowa do bliży - limit finansowania: 350 zł. Wysokość udziału własnego: 10 proc. Kryteria przyznawania: wady wzroku wymagające korekcji sfera od ± 10,00 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną.

- limit finansowania: 350 zł. Wysokość udziału własnego: 10 proc. Kryteria przyznawania: wady wzroku wymagające korekcji sfera od ± 10,00 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną. Soczewka okularowa korekcyjna do dali - limit finansowania: 25 zł. Wysokość udziału własnego: 30 proc. Kryteria przyznawania: wady wzroku wymagające korekcji sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną.

- limit finansowania: 25 zł. Wysokość udziału własnego: 30 proc. Kryteria przyznawania: wady wzroku wymagające korekcji sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną. Soczewka okularowa korekcyjna do dali - limit finansowania: 100 zł. Wysokość udziału własnego: 10 proc. Kryteria przyznawania: wady wzroku wymagające korekcji sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr; sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną.

- limit finansowania: 100 zł. Wysokość udziału własnego: 10 proc. Kryteria przyznawania: wady wzroku wymagające korekcji sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr; sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną. Soczewka okularowa korekcyjna do dali - limit finansowania: 350 zł. Wysokość udziału własnego: 10 proc. Kryteria przyznawania: wady wzroku wymagające korekcji sfera od ± 10,00 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną.

- limit finansowania: 350 zł. Wysokość udziału własnego: 10 proc. Kryteria przyznawania: wady wzroku wymagające korekcji sfera od ± 10,00 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną. Soczewka kontaktowa twarda albo hybrydowa, albo miniskleralna - limit finansowania: 600 zł. Wysokość udziału własnego: 10 proc. Kryteria przyznawania: stożek rogówki; anizometropia powyżej 4 dptr, afakia.

- limit finansowania: 600 zł. Wysokość udziału własnego: 10 proc. Kryteria przyznawania: stożek rogówki; anizometropia powyżej 4 dptr, afakia. Soczewka kontaktowa miękka: limit finansowania: 150 zł. Limit finansowania: 600 zł. Wysokość udziału własnego: 10 proc. Kryteria przyznawania: stożek rogówki, anizometropia powyżej 4 dptr, afakia.

Jak uzyskać dofinansowanie do okularów z NFZ krok po kroku? Procedura w 2026 roku

Aby skorzystać z dofinansowania do zakupu okularów z NFZ, konieczna jest wizyta u okulisty, który może wystawić zlecenie oraz receptę na okulary lub soczewki kontaktowe. Następnie należy zgłosić się do optyka mającego podpisaną umowę z NFZ. Tylko wtedy możliwe jest zrealizowanie recepty z uwzględnieniem przysługującej przedsiębiorcy refundacji.