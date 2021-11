Od wtorku w całym kraju działa 18 szpitali tymczasowych. W najbliższy piątek, 5 listopada, w stolicy uruchomiony ma być szpital tymczasowy na Okęciu, który będzie filią Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM). Tak jak poprzednio, szpital będzie działał na terenie 1 Bazy Lotnictwa Transportowego.

Rzecznik prasowy WIM płk lek. med. Jarosław Kowal poinformował PAP, że pierwszy etap zakłada uruchomienie 56 łóżek w tym 10 łóżek respiratorowych. Docelowo planowane jest – podobnie jak w okresie wiosennym – uruchomienie 174 łóżek w tym 30 łóżek respiratorowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja pracowników medycznych, którzy będą chcieli pracować w szpitalu na Okęciu.

"Proces rekrutacji prowadzimy cały czas, zwłaszcza w zakresie zatrudnienia lekarzy ze specjalizacjami takimi jak anestezjologia i intensywna terapia oraz poszukujemy kardiologów, pulmonologów i internistów mających doświadczenie w opiece nad pacjentem w warunkach sali intensywnego nadzoru" – poinformował Kowal.

Rzecznik pytany, którzy pacjenci będą kierowani do szpitala tymczasowego, wskazał, że zasady hospitalizacji pacjentów w szpitalach tymczasowych dokładnie określają wytyczne otrzymane od wojewody mazowieckiego.

"W piśmie z dnia 25 października 2021 r. czytamy m.in. +do szpitali tymczasowych i na oddziały zakaźne powinni być przyjmowani pacjenci, których podstawową jednostką chorobową jest COVID-19+. Natomiast +wszyscy pozostali chorzy kierowani do szpitali z powodu zaostrzenia innej choroby podstawowej, u których test potwierdza zakażenie SARS-COV-2, muszą zostać przyjęci do każdego szpitala innego niż tymczasowy (na oddział szpitalny odpowiedni do tej choroby)+" – poinformował Kowal.

W środę Ministerstwo Zdrowia podało, że minionej doby badania potwierdziły 10,4 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 124 osoby z COVID-19.