Na wczorajszej konferencji zorganizowanej przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy poinformowano o wypowiedzeniu umów o pracę przez 26 lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Oznacza to, że losy placówki, a przynajmniej niektórych jej oddziałów, od 1 stycznia 2022 r. są niepewne. Tym bardziej że – jak podkreślał dr Łukasz Klasa, tamtejszy neurochirurg – w dalszym ciągu napływają informacje o rezygnacji kolejnych pracowników. – Jest to krzyk rozpaczy polskiej pediatrii – mówił. – To nie kryzys, to rezultat zaniechań i działań poszczególnych rządów. Lekceważenie sygnałów, które były wysyłane – przekonywał Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL.