Nikt nas nie bierze poważnie

Postulatów jest dużo, ale trudno powiedzieć, który jest główny. Co jest największym problemem?

Udało się zjednoczyć wiele grup pracowników ochrony zdrowia – fizjoterapeutów, pielęgniarki, ratowników, nie tylko lekarzy. Każdy ma swoje problemy. Ale są elementy wspólne – musimy zmienić sposób wyceny pracy, zapewnić bezpieczeństwo medykom i pacjentom, pokazać wizję dojścia do naprawy systemu. Tutaj rząd zawiódł. I tyle.

Przecież była podwyżka.

Była ustawa o płacy minimalnej i lekarze dostali podwyżkę 19 zł.

Bo zarabiają całkiem nieźle.

W tym proteście chodzi głównie o perspektywę na naprawę systemu. Jak w każdym zawodzie część z nas zarabia naprawdę nieźle, ale inni dostają płacę minimalną. W trakcie pandemii zdarzały się nawet kilkudziesięciotysięczne wypłaty. Kłopot jednak polega na tym, że te podwyżki zostały fatalnie rozłożone. Nie walczymy o podwyżki dla najlepiej zarabiających. Około 9 proc. specjalistów, czyli 15 tys. lekarzy, zarabia ministerialne minimum. A to ci lekarze są filarem publicznego systemu.

Nie może być tak, że pielęgniarka z 20-letnim doświadczeniem będzie zarabiać mniej niż jej młodsza koleżanka tylko dlatego, że nie ma studiów. Walczymy o sprawiedliwą siatkę płac. Kiedy okazywało się, że system nie działa i w trakcie pandemii ratują go ludzie – czyli my medycy – pieniądze na dodatki się znalazły. I dostawaliśmy brawa. Później okazuje się, że wracamy do fatalnej sytuacji, w tym również ekonomicznej, i widać, że z powrotem nikogo to nie będzie obchodzić.

Ale dodatki były wysokie i było wiadomo, że potem będą niższe.

I to jest powód do frustracji. Przez całkiem długą chwilę byliśmy doceniani.

Rząd powie: pracujemy nad zmianami w szpitalach, nad ustawą o jakości.

Świetny przykład: ustawa o jakości. Obiecano nam, że będzie system no-fault, czyli lekarz może zgłosić, że doszło do błędu czy niepożądanego zdarzenia, które zaszkodziło pacjentowi. I niby nic mu nie grozi. Tymczasem w praktyce może to jeszcze bardziej mu zaszkodzić: gdy pacjent pójdzie do sądu , prokurator może sięgnąć do rejestru i powiedzieć, że lekarz się przyznał do winy. A gdzie w tym wszystkim jeszcze zadośćuczynienie dla pacjenta? Gdzie pomysł na uczenie się na błędach i autokorekty systemu? Nikt nas nie bierze poważnie. Pozornie rząd coś robi, ale potem nie słucha osób, których to dotyczy. Wrócę do dodatków covidowych – niektórzy dostali za dużo, inni nie zostali docenieni. Dosypanie pieniędzy tylko zwiększyło napięcia. Co to znaczy? Że ci, którzy budują system, go nie rozumieją.

A co to oznacza dla pacjenta? Mamy wierzyć, że lepsze zarobki przełożą się na lepszą opiekę?

Chodzi o lepiej działający system. Środowisko jest gotowe, żeby przyjąć mapę drogową zmian. I muszą być przy tym prezydent i premier. To nie walka o uwagę, tylko pragmatyka. Z naszego doświadczenia przy poprzednim strajku wynika, że przy rozmowach musi być ktoś decyzyjny.

Więcej specjalistów, mniej oddziałów szpitalnych

Sytuacja jest patowa? W kolejnym dniu nie doszło do spotkania decydentów z protestującymi.

Tak też było w poprzednich latach. Trwało to długo, czasem dramatycznie, dochodziło to spotkań po nocy. I czasem podczas negocjacji już dochodziło do przełomu, po czym padały słowa, że lekarze tak naprawdę powinni pracować dla misji, i cofaliśmy się do punktu zero. Ale ostatecznie się udało. Sytuacja teraz jest trudna, ale nie bez rozwiązania.

Co można zrobić? Który z postulatów należałoby spełnić?

Ja bym doradzała spełnienie zupełnie innego postulatu niż tych, które zostały przekazane do ministerstwa. Moim zdaniem należy wzmocnić specjalistyczną opiekę medyczną. I to w zasadniczy sposób. Już teraz podniosłabym nakłady o 30 proc., tak aby dostęp do specjalisty bez limitu stał się realny. Teraz jest tylko teoretycznie – NFZ płaci za wszystkie wizyty, ale kolejki nadal są, bo nie ma kadry. Medycy są rozchwytywani przez placówki prywatne, a im musi się opłacać zostać w publicznym systemie i przyjmować tylu pacjentów, ile trzeba. To się może udać tylko dzięki podniesieniu nakładów. Wówczas szpitale zostaną odciążone, wtedy warunki pracy tam się zmienią. Ponadto należy podnieść wyceny niektórych procedur szpitalnych – np. chirurgii. Aby nie było tak, że pacjent przynosi straty szpitalowi. Postulaty strajkujących, może i słuszne, świadczą jednak o tym, że ci, co wyszli na ulice, mają małą wiedzę o systemie. Są dość naiwne.

Ale to, co proponuje pani, to zmiana żmudna, systemowa.

Ale mająca sens, bo zmieniająca tu i teraz realia. Oprócz tego trzeba zmniejszyć liczbę oddziałów szpitalnych. Dzięki temu nie będzie aż tak dużej konkurencji o kadrę. Oczywiście można to zrobić po wnikliwej analizie – tak, aby nie decydował o zamykaniu czy przekształcaniu oddziału brak kadry, tylko realne potrzeby zdrowotne i to, czy jest w pobliżu szpital, który świadczy dobrej jakości usługi w tym zakresie.

Co z podwyżkami?

Szczerze mówiąc, nie można robić skokowych zmian w tym zakresie, bo to – jak było widać po tym, jak rozdano dodatki covidowe – może zdestabilizować system. Młodzi lekarze nie powinni byli dostać tak nagle tak wysokich pieniędzy. Ale i innym, tym doświadczonym też nie można dawać aż takich pieniędzy. Były przypadki, że zarabiali nawet 100 tys. zł, potem odebranie tych dodatków doprowadziło do ogromnej frustracji. To było do przewidzenia. Dodatki były źle rozdane. Poza tym patrząc na finanse szpitali, widać, że wydatki na wynagrodzenia, które zawsze stanowiły wysoki udział w budżetach, są coraz wyższe. Ingerowanie centralne w ich wysokość jest zawsze ryzykowne. Choć niewątpliwie medycy, pielęgniarki, fizjoterapeuci czy diagności muszą dobrze zarabiać, bo od nich zależy cały system.

Protestujący żądają spotkania z premierem. Słusznie?

Docelowo pewnie tak, ale najpierw warto wypracować wspólne postulaty, a potem spotkać się z premierem.

Lekarz musi wybierać między pacjentem a kasą szpitala

Jest źle?

A jak pani myśli? Tak. Jest źle.

Ale było i wcześniej. Co takiego nagle się wydarzyło, że medycy wyszli na ulicę?

Na tym polega problem. Nic nadzwyczajnego się nie stało, było już źle. Okres pandemiczny był jedynie ostatnim kamyczkiem, który uruchomił lawinę. Na czas pandemii nikt nie myślał o protestach i teraz nagle wszyscy wrócili do rzeczywistości.

Bo zarabiają mniej, a w pandemii dostali dodatki?

Ich odebranie na pewno nie pomogło, bo przykryły one na pewien czas braki kadrowe, zwłaszcza wśród gorzej wynagradzanych zawodów ochrony zdrowia. Ale chodzi o cały system. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której lekarz pracuje w zadłużonym szpitalu. To są dylematy, na ile i jak jego opieka nad pacjentem obciąża budżet szpitala, bo jakaś procedura korzystna dla pacjenta jest tak finansowana, że szpital do niej dokłada. W końcu szpital zadłuży się bardziej, będą problemy kadrowe i finansowe. A szpital bankrut nikomu nie pomoże. Wyobraża sobie pani taką frustrację? To konflikt między stanem pacjenta a funkcjonowaniem szpitala. Można powiedzieć, że chory jest najważniejszy i nie ma nad czym się zastanawiać. Ale dyrekcja nie zatrudni kolejnych pielęgniarek, bo nie będzie jej na to stać. W efekcie na 30–40 pacjentów będą np. trzy zamiast pięciu, więc opieka będzie siłą rzeczy gorsza. Pacjent nie będzie dochodził do siebie tak szybko, jak by należało…

Bo pielęgniarka…

...nie miała dla niego dość czasu. Proszę spojrzeć na ostatni raport NIK na temat opieki nad pacjentami po udarach na Podlasiu. Braki kadrowe, w tym wypadku brak pielęgniarek, spowodowały, że jest tam większa śmiertelność po udarach niż w reszcie kraju. Chorzy umierają, ale szpitale nie mają długów. To już dawno nie chodzi tylko o wysokość zarobków, do której sprowadza się wszystkie protesty. To też pochodna frustracji i wypalenia. Sypie się sytuacja w poradniach (mimo braku limitów do specjalistów), w szpitalach, z kadrami, z wycenami, z długami szpitali – to wszystko jest powiązane.

Rząd tego nie widzi?

Moim zdaniem widzi. I to aż za dobrze. Ale, choć to mało optymistyczne, moim zdaniem tego się nie da już uratować w takiej formie, w jakiej jest obecnie.

Co można zmienić, żeby chociaż coś poprawić?