W poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk przekazał PAP, że Polska do tej pory wysłała szczepionki Pfizera przeciwko COVID-19 do - oprócz Australii (1 mln dawek) - do: Hiszpanii (2,4 mln), Portugalii (0,6 mln). Do Norwegii wysłano 1 mln dawek Moderny. We wtorek na Ukrainę zostanie przekazanych 0,65 mln dawek Astra Zeneki.

O odsprzedaniu szczepionek przeciwko COVID-19 do Australii Dworczyk informował w niedzielę. Połowa dawek szczepionki ma być przeznaczona dla stanu Nowa Południowa Walia, gdzie nastąpił znaczy wzrost zakażeń. Australijski premier Scott Morrison mówił w niedzielę na konferencji prasowej w stolicy kraju - Canberze, że szczepionki otrzymają ludzie w wieku od 20 do 39 lat.

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michał Kuczmierowski poinformował w poniedziałek PAP, że ceny szczepionek odsprzedawanych przez Polskę nie są ujawniane. "Obowiązuje reguła, by nie stracić i nie zarobić. Poszczególne państwa pokrywają koszty transportu, który organizujemy" - dodał.

Kuczmierowski podkreślił, że odsprzedaż szczepionek jest olbrzymią, międzynarodową akcją logistyczną.

"Wszystko odbywa się w profesjonalnych warunkach, zgodnych z prawem farmaceutycznym i wymaganiami producentów. Jest to możliwe między innymi dlatego, że przez ostatnie półtora roku sprofesjonalizowaliśmy RARS, która dzisiaj sprawnie obsługuje cały proces" - dodał Kuczmierowski. Zaznaczył, że proces sprzedaży aktywnie wspierają polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Zdrowia.