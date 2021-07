"Jeśli chodzi o przyszłotygodniowe dostawy szczepionek, to spodziewamy się, że w poniedziałek dojedzie do nas 1,5 mln szczepionek Pfizer/BioNTech. W czwartek trafi z kolei 160 tys. AstraZeneki, a dzień później 222 tys. Moderny. Firma Jannsen (szczepionka Johnson & Johnson - PAP) w przyszłym tygodniu nie będzie nic wysyłać do Polski" - podkreślił prezes RARS.

W mijającym tygodniu otrzymaliśmy od Moderny 222 tys. dawek, od Pfizera 1,5 mln szczepionek. AstraZeneka dostarczyła 319 tys. preparatów, a Johnson & Johnson 470 tys.

Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw COVID-19 jednej z czterech firm. Tylko szczepionka Jannsen (Johnson & Johnson) jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia dawki. Preparatami firm Moderna, AstraZeneca i Jannsen szczepione są osoby od 18. roku życia. Od 7 czerwca preparatem firmy Pfizer/BioNTech, obok osób pełnoletnich i w wieku 16-18 lat, mogą być szczepione także dzieci w wieku 12-15 lat.