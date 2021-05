Minister zdrowia mówił, że jednym z flagowych projektów Polskiego Ładu w dziedzinie ochrony zdrowia będzie profesjonalizacja obsługi pacjenta. "Chcemy stworzyć profesjonalny system nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. W tym celu już w tej chwili finalizujemy możliwość uruchomienia profesjonalnej platformy do teleporad" - poinformował Niedzielski.

Zapewnił, że platforma będzie zawierała nowe narzędzia i nie będzie opierała się jedynie o rozmowy telefonicznej. "Jeżeli sprawa nie będzie mogła być obsłużona na tej platformie, pacjent będzie wysyłany do ambulatorium, które jest w jego najbliższym otoczeniu i na dodatek na godzinę, którą umówi bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej" - podkreślił.

Niedzielski zapowiedział, że planowane jest wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, do której każdy będzie miał dostęp poprzez swoje internetowe konto pacjenta. "Chodzi o to, żeby to pacjent miał wygodne narzędzia elektroniczne, żeby z tej wygody, jaką dają e-recepty i e-skierowana również mógł korzystać szerzej, w kontekście całej swojej dokumentacji medycznej" - mówił minister zdrowia.

Dodał, że rozwijany będzie również system domowej opieki medycznej.

Minister zdrowia poinformował ponadto, że od lipca uruchomiony zostanie program profilaktyki dla każdej osoby powyżej 40 roku życia. Jak mówił, bilans zdrowia dla 40-latków będzie polegał na całym pakiecie badań poprzedzony ankietą, którą pacjenci będą mogli wykonać przy użyciu internetowego konta pacjenta bądź poprzez infolinię.

"Po bilansie zdrowia trzeba będzie się skonsultować ze swoim lekarzem rodzinnym. W przypadku konieczności pogłębienia tych badań, trzeba odwiedzić specjalistę. I dlatego uruchamiamy specjalistykę w nielimitowanym dostępie, żeby ten dostęp był ułatwiony, żeby kolejki się skracały" - powiedział Niedzielski.

"Na jakość nie będziemy żałować środków. Każdy podmiot, każdy szpital, który będzie gwarantował pacjentowi jakość - a my ją będziemy bardzo dokładnie mierzyli - będzie mógł oczekiwać od państwa dodatkowych nakładów, a my tych nakładów nie będziemy żałowali" - zapewnił.