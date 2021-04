Szef KPRM pytany o informacje dotyczące rejestrowania się na szczepienia przez osoby w wieku 40 lat, odparł, że w tej chwili "mamy otwartą rejestrację dla wszystkich osób powyżej 60. roku życia".

"W systemie rejestracji zarejestrowanych jest łącznie ok 11 mln osób, z tego wolnych terminów do szczepień do końca maja jest około 1 mln 800 tys. W ostatnich dwóch dniach rejestracja dla osób powyżej 60. roku życia zwolniła, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić zapisy osób, które w styczniu zgłosiły gotowość do rejestracji" - powiedział Dworczyk.

"Zostały dziś w nocy wystawione e-skierowania dla osób od 40 do 60. roku życia. Te osoby dostają smsy, telefony z propozycją umówienia się na konkretny termin. Dla osób mających 59 lat i później 58,57 te zapisy rozpoczynają się na początku kwietnia" - dodał.

Szef KPRM przypominał, że zgodnie z deklaracjami premiera rząd chce, aby do końca 2 kwartału wykonano 20 mln szczepień i poinformował, że w kwietniu dotrze do Polski łącznie około 5 mln szczepionek.

Dworczyk pytany o rosnącą liczbę zakażeń podczas trzeciej fali pandemii, odparł, że dzisiejsze wyniki "mogą wskazywać, że ta dynamika zachorowań zaczyna trochę spadać". Jednocześnie zastrzegł, że nie wiążę się to z maksimum zajętych miejsc w szpitalach.

"Nie mam jeszcze precyzyjnych danych, ale te cząstkowe wskazują na to, że może być trochę mniej i w konsekwencji być może to oznacza pewne przyhamowanie, ale nie powinniśmy wpadać w jakiś hurraoptymizm" - podkreślał szef KPRM.

Szczepienia w Polsce rozpoczęto 27 grudnia ub.r. Obecnie prowadzone są one preparatami firmy Pfizer, AstraZeneca i Moderna.

Według zapowiedzi rządu nowy plan przewiduje wykonanie 20 mln szczepień do końca drugiego kwartału oraz zaszczepienie wszystkich chętnych Polaków do końca sierpnia.

W drugim kwartale Polacy będą mogli przyjąć szczepionkę w: przychodniach POZ (i innych stacjonarnych placówkach medycznych), szpitalach rezerwowych, szpitalach powiatowych (w każdym powiecie 1 szpital), punktach samorządowych (w każdym powiecie 1 punkt samorządowy), punktach drive thru, zakładach pracy oraz w aptekach.

W kwietniu codziennie uruchamiane będą zapisy dla kolejnych roczników. Rejestracja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem: 12 kwietnia – rocznik 1962, 13 kwietnia – rocznik 1963, 14 kwietnia – rocznik 1964, 15 kwietnia – rocznik 1965, 16 kwietnia – rocznik 1966, 17 kwietnia – rocznik 1967, 19 kwietnia – rocznik 1968, 20 kwietnia – rocznik 1969, 21 kwietnia – rocznik 1970, 22 kwietnia – rocznik 1971, 23 kwietnia – rocznik 1972.