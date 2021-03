- Do końca sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich chętnych w Polsce - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Miesięcznie żeby było możliwe szczepienie 10 mln osób.

Obiecaliśmy na początku roku, że wykonamy 6 mln szczepień przed końcem I kw. i właśnie dzisiaj tuż przed końcem I kw. to zostaje wykonane. Do końca II kw. wykonamy 20 mln szczepień, a do końca sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich chętnych - powiedział Mateusz Morawiecki.

6 mln dawek do końca pierwszego kwartału to był cel rządu. Program cały czas przyspieszał - dodał Michał Dworczyk. W kwietniu przyjedzie 5, nawet 7 mln. szczepionek. Sa przygotowywane punkty szczepień wraz z samorządami.

Kwalifikować pacjentów na szczepienia będą już nie tylko lekarze, ale także ratownicy medyczni czy farmaceuci. Między innymi taką zmianę w programie szczepień ogłosił we wtorek premier Mateusz Morawiecki oraz szef KPRM Michał Dworczyk.

Zniknąć mają także zapisy o I, II i III etapie szczepień - zapowiadał to już w ubiegłym tygodniu sam pełnomocnik ds. narodowego programu szczepień. Jak mówił nam minister Dworczyk:

- Rejestracja zostałaby włączona dla wszystkich osób zainteresowanych szczepieniem.

Zmieni się możliwość kwalifikowania d o szczepień. Będzie wykonywana na podstawie kwestionariusza i wstępnego wywiadu, który wypełnia pacjent sam - jeśli wszystkie odpowiedzi będą pozytywne, może zostać zaszczepiony.

Kto może przeprowadzić kwalifikację?

- Student ostatniego roku studiów medycznych, farmaceuta, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, felczer.

- Musimy jak najlepiej przygotować infrastrukturę i pozyskać szczepionki - nie ma dnia, żebyśmy nie przynaglali odpowiednich instytucji unijnych. Na skutek naszej interwencji szybciej została przyjęta szczepionka J&J. Tu każdy dzień się liczy - powiedział premier

Gdzie szczepienia?

Punkty szczepień w POZ, pracodawcy i drive thru. Przy jakiejkolwiek wątpliwości pacjent jest kierowany do lekarza.

Zamiana etapu II i III na przyspieszone szczepienia populacyjne

- W przypadku kolejnej fali jest konieczna kontynuacja obostrzeń - mówił Morawiecki. Na miesiąc kwiecień zaprezentujemy kolejne rozwiązania dla firm: postojowe zwolnienie ze składek, dotacje dla microfirm i kontynuacja tarczy dla dużych i średnich firm.

Zapisy

- 12.04 - rocznik 1962

- od 12 kwietnia rocznik 62 aż do 73 przez kolejne 2 tyg.

Jaka szczepionka i kto zdecyduje

Wciąż szczepienia szczepionkami Pfizer i Moderna. Póki co, pacjent nie ma wyboru preparatu.

Tego dowiedzieliśmy się we wtorek na konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka.