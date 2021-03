Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w poniedziałek, że raport międzynarodowej misji ekspertów, którzy badali w Chinach przyczyny wybuchu pandemii koronawirusa, zostanie opublikowany we wtorek. W niedzielę został on przekazany państwom należącym do WHO.

Raport misji, która została zorganizowana pod egidą WHO, mają do wtorku przeanalizować eksperci tych krajów. Po opublikowaniu raportu w Genewie, w siedzibie WHO o godz. 16 zacznie się konferencja prasowa, dostępna wirtualnie dla dziennikarzy na całym świecie. Wcześniej w poniedziałek dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że rozważane są wszystkie hipotezy dotyczące pochodzenia koronawirusa i każda z nich wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań. Zespół międzynarodowych ekspertów WHO przybył do Chin w połowie stycznia. Po przejściu obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny rozpoczął prace w terenie, wizyty w instytucjach i spotkania z naukowcami chińskimi. W czasie pobytu w Wuhanie, gdzie zdiagnozowano pierwsze infekcje nowym wirusem, eksperci odwiedzili m.in. szpitale, laboratoria centrów kontroli chorób, targ Huanan i oraz Instytut Wirusologii.