Do ustawy dodano również przepisy wydłużające funkcjonowanie w obecnym kształcie sieci szpitali. Na mocy dotychczasowych regulacji obowiązuje ona do 30 czerwca br. Natomiast zgodnie z poprawkami zgłoszonymi do ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) wojewódzkie wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci na poszczególnych stopniach zabezpieczenia powinny zostać ogłoszone do 1 października 2021 r., zaś obecne listy mają obowiązywać do końca tego roku.