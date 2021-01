To niejedyne zmiany związane z cyfryzacją ochrony zdrowia. Wraz z nowym rokiem zmieniły się m.in. zasady prowadzenia dokumentacji medycznej. Co do zasady, lecznice powinny ją prowadzić w postaci elektronicznej, papierowa jest dopuszczalna w przypadku braku warunków organizacyjno-technicznych, jednak, mając na uwadze kierunek zmian, resort zdrowia zachęca, aby je dostosować do możliwości prowadzenia e-dokumentacji. Natomiast od 8 stycznia obowiązywać będą skierowania w formie elektronicznej.