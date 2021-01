Wraz z wydaniem przez WHO rekomendacji dla stosowania szczepionki, "nastąpi faza informowania krajowych władz medycznych o szczepionce i korzyściach płynących ze szczepień w oparciu o dotychczasowe badania kliniczne" - czytamy w oświadczeniu Światowej Organizacji Zdrowia.

W ocenie ekspertów WHO szczepionka wyprodukowana wspólnie przez amerykański koncern Pfizer i niemiecką firmę farmaceutyczną BioNTech "spełnia wszystkie niezbędne kryteria, gdy chodzi o jej bezpieczne stosowanie i skuteczność" - podkreślono w oświadczeniu.

To ważny krok gwarantujący dostępność szczepień przeciwko Covid-19 w skali całego globu" - oceniła dr med. Mariangela Simao, z-ca dyrektora generalnego WHO, która w odpowiada za kwestie dostępu do lekarstw i środków leczniczych. "Chciałabym jednak podkreślić, że niezbędny jest dodatkowy wysiłek wszystkich, by mogły być zaspokojone priorytetowe potrzeby wszystkich narodów" - podkreśliła.

Światowa Organizacja Zdrowia wspólnie z Globalnym Sojuszem na rzecz Szczepień i Uodpornienia (Global Alliance for Vaccines and Immunisation) stoją na czele akcji nazywanej COVAX, której celem jest zapewnienie dostępności szczepionek w krajach uboższych i średnio zamożnych. W ramach porozumień zawartych z firmami Pfizer & BioNTech Globalny Sojusz na rzecz Szczepień spodziewa się otrzymać w pierwszym kwartale 2021 r. blisko 2 mld dawek szczepionki, której skuteczność oceniana jest na 95 proc. - pisze Reuters.

W czwartkowym oświadczeniu WHO zaznaczono, że zarówno UNICEF, jak i Panamerykańska Organizacja Zdrowia (PAHO) zostały upoważnione do zakupów szczepionki dla krajów uboższych i terytoriów, gdzie trwają konflikty zbrojne. Mają też pomóc w logistyce, preparat Pfizera & BioNTech wymaga bowiem przechowywania w temperaturze blisko -80 st.C.