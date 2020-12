Na wniosek fundacji Red-Alert dodano do zadań psychologa prewencję mobbingu, molestowania i dyskryminacji. Przychylono się do sugestii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, by wniosek o konsultację psychologiczną nie musiał być podpisany aż przez trzy osoby – w końcu prawo pracy umożliwia pracodawcy skierowanie pracownika na badanie kontrolne. Częściowo uwzględniono uwagę śląskiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej, który przekonywał, że przewidziane dla psychologa zadania to oddzielne kompetencje, regulowane przez inne formy działalności zawodowej. Autorzy rozporządzenia uznali jednak, że rekomendowanie kandydatów na dyspozytorów do pracy nie stoi w sprzeczności z możliwością udzielania im później wsparcia, podobnie prowadzenie szkoleń nie koliduje z możliwością udzielania wsparcia tej samej grupie.