Dworczyk był pytany w piątek w TVN24, kiedy będą mogły zaszczepić się przeciwko koronawirusowi osoby spoza grupy zerowej, czyli medyków. "Z naszych obliczeń wynika, że (...) w drugiej połowie stycznia rozpoczniemy szczepienie grupy pierwszej, czyli seniorów, osób powyżej 60 roku życia (...) oraz przedstawicieli pewnych grup m.in. służb mundurowych czy nauczycieli" - powiedział.

Jak mówił, pierwsze szczepionki są już w drodze. "Monitorujemy oczywiście ten transport. (Szczepionki) trafią do jednej ze składnic Agencji Rezerw Materiałowych. Tam zostaną podzielone, przekazane firmom farmaceutycznym, z którymi mamy podpisane umowy na logistykę i przewiezione do 72 szpitali węzłowych, w których nastąpi szczepienie 27 grudnia" - powiedział Dworczyk.

Dworczyk przypomniał, że pierwsza osoba będzie zaszczepiona w szpitalu MSWiA w Warszawie.

Szef kancelarii premiera był również pytany o to, kiedy będą mogły zaszczepić się osoby spoza grup priorytetowych. Odparł, że nie da się obecnie odpowiedzieć, kiedy to się stanie, ponieważ za dużo jest zmiennych, na które brak jest wpływu. "Po pierwsze nie mamy pewności, jakie transporty szczepionek i kiedy do nas dotrą. Dlatego, że mamy deklaracje firmy Pfizer, że przez styczeń będzie co tydzień 300 tys. dawek do Polski trafiało, ale wiemy, że w pierwszym tygodniu styczniu ma szansę być zarejestrowana kolejna szczepionka. Być może ta liczba szczepionek już w styczniu wzrośnie - które będą trafiały do Polski" - powiedział. Jak dodał, nie wiadomo też, "jaka będzie dynamika zgłoszeń do szczepień".

Dworczyk wyraził nadzieję, że zacznie spadać liczba osób sceptycznie nastawionych względem szczepień. "Wiemy, że im więcej będziemy wiedzieć o tych szczepionkach, o samym procesie szczepienia, tym więcej osób będzie podejmowało pozytywną decyzję - jeśli chodzi o szczepienie. Musimy sobie zdawać sprawę, że dla nasz wszystkich, to jest jedyna droga na opanowanie pandemii, jedyna droga do powrotu do normalności" - przekonywał.