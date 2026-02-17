Program „Moje Zdrowie”. To tu kryje się pakiet darmowych badań

Na Internetowym Koncie Pacjenta(IKP) coraz więcej osób znajduje informację o możliwości wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych. To efekt Programu Moje Zdrowie, który umożliwia dorosłym wykonanie kompleksowego przeglądu stanu zdrowia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Sprawdzamy, kto może wziąć udział, jakie badania są dostępne i jak wygląda cała procedura.

Kto dostanie darmowy bilans? Kryterium jest kluczowe

Z programu mogą skorzystać wyłącznie osoby:

które ukończyły 20. rok życia ,

, mają wybranego lekarza POZ,

są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.

Częstotliwość udziału zależy od wieku:

osoby w wieku 20–49 lat – raz na 5 lat,

– raz na 5 lat, osoby po 50. roku życia – raz na 3 lata.

Ważne Ważne: okres liczony jest rocznikowo, a nie od dokładnej daty urodzin.

Jeżeli ktoś wcześniej brał udział w programie Profilaktyka 40 PLUS, może przystąpić do „Mojego Zdrowia” po upływie 12 miesięcy od ostatnich badań.

Na czym polega program Moje Zdrowie?

„Moje Zdrowie” to nie pojedyncze badanie, ale pełny bilans zdrowotny osoby dorosłej. Program łączy:

ankietę zdrowotną,

badania laboratoryjne,

wizytę podsumowującą w przychodni POZ,

przygotowanie indywidualnego planu zdrowotnego.

Celem programu jest wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych, takich jak schorzenia sercowo-naczyniowe, cukrzyca, zaburzenia pracy tarczycy, choroby nerek czy wybrane nowotwory.

Jak zacząć? Pierwszy krok to ankieta

Udział w programie rozpoczyna się od wypełnienia krótkiego kwestionariusza ankiety. Można to zrobić na trzy sposoby:

przez Internetowe Konto Pacjenta dostępne na stronie pacjent.gov.pl,

dostępne na stronie pacjent.gov.pl, w aplikacji mobilnej - mojeIKP ,

, osobiście w swojej przychodni POZ.

Jakie pytania zawiera ankieta? W kwestionariuszu znajdują się pytania dotyczące m.in.:

oceny własnego stanu zdrowia i kondycji psychicznej,

chorób występujących w rodzinie,

parametrów takich jak waga i wzrost,

aktywności fizycznej,

spożywania używek,

czynników ryzyka zakażenia HCV.

Na podstawie odpowiedzi system wskazuje zakres badań diagnostycznych. Ankietę należy wypełnić jednorazowo.

Ważne Uważaj na ten błąd: Ankiety na IKP nie można zapisać i dokończyć później. Jeśli zamkniesz okno w połowie, Twoje odpowiedzi przepadną i będziesz musiał zacząć od nowa. Przygotuj sobie wcześniej informacje o swojej wadze i wzroście, aby przejść proces za jednym razem.

Jakie badania można wykonać dzięki programowi?

Zakres badań jest dopasowany do wieku, płci i czynników ryzyka. Uczestnicy mogą otrzymać pakiet podstawowy obejmujący m.in.:

morfologię krwi,

poziom glukozy,

kreatyninę (z eGFR),

lipidogram,

TSH,

badanie ogólne moczu.

W zależności od potrzeb możliwe są również badania rozszerzone, np. próby wątrobowe, PSA u mężczyzn, anty-HCV czy oznaczenie lipoproteiny(a) wykonywane raz w życiu. Po wypełnieniu ankiety przychodnia zdrowia ma do 30 dni na jej analizę i kontakt z pacjentem w celu wystawienia zlecenia na badania.

Ile oszczędzasz dzięki badaniom na NFZ?

Wykonując ten pakiet prywatnie, zapłacisz średnio:

Morfologia + Glukoza : 40–60 zł

: 40–60 zł TSH : 48 zł

: 48 zł Lipidogram : 80 zł

: 80 zł Ft3, Ft4 i anty-TPO : 170 zł

: 170 zł Próby wątrobowe i PSA : 240 zł

: 240 zł Kreatynina : 25 zł

: 25 zł Mocz - badanie ogólne : 26 zł

: 26 zł HCV przeciwciała : 68 zł

: 68 zł Razem: nawet 717 zł w portfelu.

Co dalej? Wizyta podsumowująca i plan zdrowotny

Po wykonaniu zleconych przez POZ, pacjent zapraszany jest na wizytę podsumowującą. Podczas wizyty:

omawiane są wyniki badań ,

, mierzone jest ciśnienie i parametry antropometryczne ,

, w przypadku osób 60+ oceniane są funkcje poznawcze.

Najważniejszym elementem spotkania jest przygotowanie indywidualnego planu zdrowotnego. Dokument zawiera zalecenia dotyczące dalszej diagnostyki, stylu życia, szczepień oraz harmonogram badań profilaktycznych, w tym onkologicznych.

Jak odblokować badania? Instrukcja krok po kroku

Zaloguj się na pacjent.gov.pl (np. przez profil zaufany). Na górnym pasku wybierz zakładkę „Profilaktyka”. Kliknij w kafelek „Programy profilaktyczne”. Znajdź „Moje Zdrowie” i wybierz przycisk „Wypełnij ankietę”.

Czy program wyklucza inne badania?

Nie. Udział w „Moim Zdrowiu” nie ogranicza prawa do korzystania z innych świadczeń w ramach POZ ani badań wynikających z indywidualnego planu opieki medycznej. Program ma charakter uzupełniający i profilaktyczny.

Dlaczego warto się zgłosić?

Eksperci podkreślają, że wiele chorób przewlekłych rozwija się bezobjawowo przez lata. Regularny przegląd zdrowia zwiększa szanse na ich wykrycie na wczesnym etapie, gdy leczenie jest najskuteczniejsze.

Korzyści z udziału w programie i badań obejmują:

Systematyczną kontrolę stanu zdrowia.

Wcześniejsze rozpoznanie zaburzeń metabolicznych i sercowo-naczyniowych.

Wsparcie w zmianie stylu życia.

Indywidualne zalecenia profilaktyczne.

Gdzie sprawdzić szczegóły?

Najprostszą drogą jest zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta i kliknięcie w mały baner z ikoną serca i tytułem „Program Moje Zdrowie”. Można go też znaleźć w zakładce „Profilaktyka”. Tam dostępna jest ankieta oraz informacje o statusie jej realizacji.

Program „Moje Zdrowie” ma zachęcić dorosłych do regularnego monitorowania stanu organizmu – nie tylko wtedy, gdy pojawią się pierwsze objawy choroby. W praktyce to bezpłatna okazja, by co kilka lat wykonać kompleksowy przegląd zdrowotny.

