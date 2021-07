Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapowiedział, że 19 lipca zostaną zniesione „niemal wszystkie restrykcje koronawirusowe”. Oznacza to ostatni etap luzowania brytyjskiej gospodarki i powrót do czasów sprzed pandemii, czyli:

zniesienie limitu osób w pomieszczeniach zamkniętych i na otwartym powietrzu

zniesienie obowiązku utrzymywania dystansu społecznego (wyjątek będzie stanowić lotnisko)

zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa w sklepach i w transporcie publicznym

zniesienie obowiązku pracy zdalnej

działalność będą mogły wznowić kluby nocne, zapowiedziany jest powrót imprez masowych.

WAŻNE! Brytyjski rząd postanowił, że nie będzie wprowadzał certyfikatów, które potwierdzałyby, że dana osoba jest zaszczepiona lub ma negatywny wynik testu na obecność COVID-19, jako wymogu wejścia do pubów, barów i restauracji lub innych miejsc.

Od 19 lipca wszyscy w pełni zaszczepieni dorośli mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa oraz wszystkie dzieci nie będą musiały odbywać 10-dniowej kwarantanny po powrocie do Anglii z krajów z tzw. bursztynowej listy (Polska znajduje się na tej liście).

WAŻNE! Zwolnienie z obowiązku kwarantanny dotyczy tylko mieszkańców Wielkiej Brytanii, a nie chcących ją odwiedzić mieszkańców krajów z tzw. bursztynowej listy.

"Mogę dziś potwierdzić, że od 19 lipca mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa, którzy zostali w pełni zaszczepieni w ramach brytyjskiego programu szczepień, nie będą już musieli izolować się po powrocie do Anglii. Nadal będą zobowiązani do wykonania testu w ciągu trzech dni przed powrotem, wykazując, że mają negatywny wynik, oraz testu PCR w drugim dniu lub przed dniem drugim (po powrocie), ale nie będą już zobowiązani do testu w ósmym dniu. W praktyce oznacza to, że dla w pełni zaszczepionych podróżnych wymagania w przypadku podróży z krajów z zielonej i bursztynowej listy są takie same" - powiedział brytyjski minister transportu Grant Shapps.

Status w pełni zaszczepionej osoby uzyskiwany jest po upływie 14 dni od przyjęcia drugiej dawki szczepionki.

Zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii w okresie wakacyjnym

W Wielkiej Brytanii dalej obowiązuje tzw. system sygnalizacji świetlnej, czyli podział na kraje czerwone, bursztynowe i zielone.

Obecnie Polska znajduje się na tzw. bursztynowej liście krajów. Osoby podróżując z Polski do Wielkiej Brytanii muszą przestrzegać zasad wjazdu, nawet jeżeli są zaszczepione.

Osoby podróżujące z Polski do Wielkiej Brytanii powinny:

wypełnić formularz lokacyjny, formularz znajdziesz tutaj >>>>>

wykupić testy w kierunku COVID-19 na drugi i osmy dzień pobytu w Anglii

przed przyjazdem wykonać test w kierunku COVID-19.

Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii należy poddać się 10-dniowej kwarantannie, a w drugim i ósmym dniu pobytu wykonać wcześniej wykupione testy.

Kara w wysokości 1 tys. funtów grozi osobie, która po przyjeździe do Wielkiej Brytanii nie wykona pierwszego testu w kierunku COVID-19. Za niewykonanie drugiego testu kara wyniesie 2 tys. funtów.

Brexit: Od kiedy z paszportem do Wielkiej Brytanii?

Za okazaniem dowodu osobistego do Wielkiej Brytanii będzie można wjechać tylko do końca września br.

Od 1 października ważnym paszportem. podróż do Zjednoczonego Królestwa będzie możliwa tylko z

Oznacza to, że osoby podróżujące do Wielkiej Brytanii muszą spełniać warunki określone w Kodeksie Granicznym Schengen, tj.:

posiadać ważny paszport, wydany w okresie ostatnich 10 lat i ważny jeszcze przez przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu do kraju

uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadać wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do państwa pochodzenia

nie być osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS.

Ambasada RP w Londynie w swoim komunikacie informuje, że osoby, które posiadają status osiedleńca lub wstępnego osiedlenia w ramach systemu EU Settlement Scheme lub zezwolenie wydawane pracownikom przygranicznym, będą mogły używać dowodu osobistego w celu wjazdu do Wielkiej Brytanii co najmniej do 31 grudnia 2025 roku.

Ambasada również zachęca, żeby odpowiednio wcześniej zadbać o umówienie wizyty w konsulacie i uzyskanie ważnego, polskiego paszportu. Dodaje, że w przypadku dziecka, przed złożeniem wniosku o pierwszy paszport biometryczny należy uzyskać odpis polskiego aktu urodzenia, na podstawie którego nadawany jest numer PESEL.