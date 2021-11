Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 20 listopada 2018 r. (sygn. akt XVI GC 761/17) uznał emisję tej reklamy za czyn nieuczciwej konkurencji i zakazał jej rozpowszechniania. A to dlatego, że wymienione w niej charakterystyczne kolory są ściśle związane z identyfikacją wizualną konkurencyjnych dla Plusa operatorów. Pomarańczowy to Orange, Różowy – T-Mobile, Fiolet – Play. Kolor zielony jest zaś związany z Plusem.

SO odrzucił roszczenie powoda domagającego się złożenia przez stronę pozwaną oświadczenia, bo uznał, że było one niedostatecznie sprecyzowane, a jego treść nieadekwatna do stanu faktycznego. Wyrok nie zadowolił T-Mobile, więc operator wniósł apelację. Sąd II instancji nie podzielił stanowiska SO, który założył, że zaniechanie emisji reklamy pochłania roszczenie o usunięcie skutków niedozwolonych działań (art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.). A to dlatego że – zdaniem SA – przedmiotem roszczenia jest również żądanie zaniechania jej stosowania przez pozwanego w przyszłości.