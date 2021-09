Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 1372; dalej: u.s.g.) zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych oraz zarządzania nimi są co do zasady finansowane z budżetów gmin. Z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z ustawą z 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 688; dalej: u.f.i.l.) budowa , przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (art. 3 ust. 2 u.f.i.l.), w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (art. 3 ust. 5 u.f.i.l.). W art. 7 ust. 1 czytamy zaś, że źródłem finansowania dróg publicznych są również środki finansowe określone m.in. przepisami o drogach publicznych. Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376; ost.zm. poz. 1595; dalej: u.d.p.) zarządcą dróg gminnych jest organ gminy, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. Mówiąc krócej, zarządcą drogi gminnej co do zasady jest więc wójt, burmistrz albo prezydent miasta i to do niego należy m.in. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, jak również pełnienie funkcji inwestora. Przy czym należy pamiętać o szczegółowym rozwiązaniu w tym zakresie, jakie przewiduje art. 16 u.d.p. Otóż w ust. 1 stanowi on, że „budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięciaZ kolei w ust. 2 tej samej regulacji czytamy, że „Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, o których mowa w ust. 1, określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej”. Zacytowany przepis więc wskazuje, że zobowiąznie inwestora do naprawy czy modernizacji drogi nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa, lecz z umowy, jaką zarządca drogi musi podpisać z danym podmiotem. Jednocześnie w miarę jednolite orzecznictwo (wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 sierpnia 2012 r., sygn. akt II OSK 1227/12, z 5 stycznia 2016 r., sygn. akt II OSK 2573/15, i z 1 czerwca 2016 r., sygn. akt II OSK 614/16) wskazuje, że na podstawie art. 16 ust. 1 u.d.p. podmiot wznoszący np. budynek mieszkalny wykonuje roboty związane z naprawą, przebudową lub remontem drogi na swój koszt. Należy także zauważyć, że powyższe nie jest jeszcze równoznaczne z przyjęciem stanowiska, że wykonanie ciążącego na podmiocie realizującym inwestycję niedrogową obowiązku budowy (przebudowy) zniszczonej drogi może być wymuszone na drodze sądowej albo poprzez zobowiązanie inwestora do złożenia stosownego oświadczenia woli. Reasumując, gmina ma ustawowy obowiązek zadbać o to, by to inwestor pokrył koszty naprawy czy modernizacji drogi, którą zniszczył, a zarazem szczegółowe warunki tego typu prac musi określić w umowie ze stroną.