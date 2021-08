Przekazanie samorządom prawa do dysponowania plażami morskimi zakłada projekt ustawy, który ma być zgłoszony jako inicjatywa ustawodawcza Senatu. Obecnie plaże są we władaniu urzędów morskich, co ogranicza możliwość ich zagospodarowywania.

Projekt został zgłoszony jako inicjatywa ustawodawcza Senatu przez grupę senatorów (głównie KO). Jest jeszcze przed pierwszym czytaniem. Jego inicjator, szef nadzwyczajnej senackiej komisji ds. klimatu Stanisław Gawłowski (niezrzeszony) przyznaje w rozmowie z PAP, że obecnie plażami, czyli pasem technicznym polskiego wybrzeża, zarządzają urzędy morskie. "One odpowiadają tylko za bezpieczeństwo ochrony brzegów morskich, ale nie zajmują się tym obszarem z punktu widzenia rozwoju turystyki. Rozwój turystyki w pasie nadmorskim jest często uzależniony od tego, czy plaże morskie są właściwie zagospodarowane, czy są czyste, czy są ratownicy itd. Na tym wszystkim zależy gminom, mają one świadomość, że przez odpowiednie zagospodarowanie plaż przyciągają turystów" - powiedział Gawłowski. Zwrócił uwagę, że do tej pory gminy nie mają możliwości zarządzania plażami, chyba że np. podpiszą jednorazowe porozumienia z urzędami morskimi w tej sprawie. "Projekt, który napisałem zakłada, żeby gminy, tam gdzie będą chciały, będą mogły wystąpić do urzędów morskich o przekazanie plaży. Urzędy morskie w takiej sytuacji będą musiały przekazać gminom prawo do dysponowania plażami na okres co najmniej 10 lat" - zaznaczył senator. Właścicielem plaż cały czas pozostanie Skarb Państwa, dodał, choć gminy będą mogły je zagospodarowywać i czerpać z tego dochody. To będzie również w interesie skarbu państwa, bo będzie korzystał z płaconych podatków - zwrócił uwagę. "Projekt jest ważny, bo dotyczy 500 kilometrów wybrzeża morskiego" - powiedział Gawłowski. Senat ma inicjatywę ustawodawczą. Projekty ustaw przyjęte przez Senat trafiają do Sejmu i potem podlegają normalnemu trybowi ustawodawczemu.