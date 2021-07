Wynika z niej, że aby wykonywana przez pracodawcę usługa uprawniała do udzielania obniżeń we wpłatach, musi mieć charakter usługi własnej. Gdy zaś przy jej świadczeniu korzysta on ze wsparcia zewnętrznego, zlecając pewne czynności podwykonawcom, staje się ona usługą mieszaną. To też oznacza, że jeśli klient otrzymuje fakturę dotyczącą zakupu jednej, kompleksowej usługi, sprzedający nie może mu wystawić informacji z kwotą ulgi.