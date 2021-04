Nie, w opisanej sytuacji byłoby ono działaniem prawnie wadliwym. I to nie z powodu COVID-19, ale dlatego że do dokonywania doręczeń należy stosować sposoby określone w ordynacji podatkowej. Analizę podanego zapytania należy jednak poprzedzić przypomnieniem, że zgodnie z 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) radni uchwałą dokonują wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalają stawki za pojemniki czy worki przeznaczone do zbierania odpadów na terenie danej nieruchomości. W przypadku uchwalenia nowych stawek włodarz jest zobowiązany zawiadomić o tym właściciela nieruchomości (art. 6m ust. 2). Zawiadomienie to zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.