Takie zmiany mają się znaleźć się w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Ten uruchomiony w 2018 r. program przewiduje wypłacanie co roku wynoszącego 300 zł świadczenia na pokrycie kosztów wyprawki szkolnej dla każdego ucznia. Przy czym do tej pory za przyjmowanie wniosków oraz przyznawanie wsparcia – tak jak w przypadku innych świadczeń dla rodzin – odpowiadały gminy oraz powiaty (w stosunku do dzieci przebywających w pieczy zastępczej). Teraz ma się to zmienić, bo to zadanie zostanie przeniesione do ZUS.