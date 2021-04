Gdyby wszystkie inwestycje zostały zrealizowane, dałoby to dodatkową wydajność blisko 6,7 mln ton rocznie (patrz: infografika). Gdy dodać do niej działające już spalarnie, uzyskujemy wydajność, która pozwoliłaby na termiczne przekształcenie ponad 63 proc. odpadów komunalnych (w odniesieniu do danych GUS o ilości odpadów komunalnych wytworzonych w 2019 r.). Byłoby to teoretycznie możliwe, bo z ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) pod koniec ubiegłego roku usunięto ograniczenie mówiące, że do spalenia może trafić do 30 proc. odpadów komunalnych.