Urzędników frustruje to, że z jednej strony szuka się oszczędności w ich budżetach, z drugiej włącza do korpusu podsekretarzy stanu. Oznacza to bowiem dla nich podwyżki . Obecnie, przy 20-letnim stażu pracy, zarabiają oni maksymalnie 11,6 tys. zł brutto, natomiast dyrektorzy w ministerstwach średnio 17 tys. zł. Nieoficjalnie mówi się, że po zmianach podsekretarze będą dostawać po ok. 20 tys. zł. Związkowcy wystąpili do kancelarii premiera z pytaniem, ile w 2020 r. wynosiło średnie wynagrodzenie podsekretarzy stanu w całym rządzie.