Odniesienie opłaty za pojemnik do usługi jednokrotnego odbioru pojemnika lub worka pozwala gminom na pozyskanie wyższych środków na finansowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie z u.c.p.g. system gospodarki odpadowej ma się bilansować, czyli koszty mogą być pokrywane wyłącznie z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. – Dlatego należy odrzucić tezę o ustaleniu maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tak niskiej wysokości w odniesieniu do miesięcznego świadczenia usługi odbioru danego pojemnika – mówi Maciej Kiełbus, partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. Zaznacza przy tym, że zakładane niższe dochody od kosztów oznaczałyby konieczność subsydiowania świadczonej usługi z innych środków. – Co w skrajnym przypadku mogłoby zostać uznane za niedozwoloną pomoc publiczną oraz wpływać na wysokość opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych – mówi.