Nie wolno dopuścić do sytuacji, w której otaczająca nas rzeczywistość, w tym bariery rozwojowe terenów położonych w obszarze strefy, jak i zagrożenia, które niesie stan epidemii, zmusiły nas do defensywy. Potrzebna jest konsekwentna praca aby oferta inwestycyjna docierała zarówno do przedsiębiorców prowadzących działalność w okolicach Chełma lub Tomaszowa Lubelskiego, jak i tych, którzy swoją siedzibę zlokalizowali w Radomiu, czy też w Stalowej Woli. Trzeba reagować na każdy sygnał o pojawiającym się nowym projekcie, nawet wówczas, kiedy pierwsza ocena wydaje się dyskwalifikować potencjalnego partnera z uwagi na parametry nowej inwestycji, czy też niespełnianie kryteriów do otrzymania wsparcia.

Tomasz Miśko: Absolutnie każdy przedsiębiorca, niezależnie od skali działalności, jeśli tylko prowadzi swoją aktywność w sferze produkcji i jest na etapie planowania nowej inwestycji powinien przed dokonaniem pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania finansowego skontaktować się ze specjalistami z naszego Oddziału. Wspólnie z nimi ustali, czy planowane nowe przedsięwzięcie ulokowane będzie na obszarze zarządzanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. - Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO – PARK WISŁOSAN. Zapewniam, że pomożemy na każdym etapie procesu otrzymania Decyzji o Wsparciu, która upoważnia przedsiębiorcę do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego nawet do wysokości 70% zainwestowanych środków finansowych. Wielkość tego zwolnienia zależy od statusu przedsiębiorcy i lokalizacji nowej inwestycji. Warto również pamiętać, że nowa inwestycja to nie tylko budowa zakładu w rozumieniu zakupu działki, uruchomieniu prac budowlanych, a czasem wcześniej powołania nowego podmiotu gospodarczego. To również zakup maszyn i urządzeń do funkcjonującej już firmy warunkujących wzrost mocy produkcyjnych lub rozszerzenie asortymentu produkcji. Dzisiaj nie trzeba szukać strefy ekonomicznej, to strefa „przyszła” do potencjalnych inwestorów, do każdej miejscowości w naszym kraju. Serdecznie zapraszam do współpracy.