Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2027 ze zm.). Zgodnie z jego przepisami osoby mające stać się członkami zespołów oraz osoby wchodzące w ich skład są obowiązane do odbycia szkolenia , po którego zakończeniu zdają test i otrzymują zaświadczenie. Co do zasady takie kursy są przeprowadzane na wniosek składany przez przewodniczącego powiatowego zespołu do wojewody oraz przewodniczącego wojewódzkiego zespołu do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych i są organizowane w wybranym przez nich ośrodku szkoleniowym.