Ulga dla klasy średniej z pułapką. Wystarczy złotówka, a pracownik będzie musiał zwrócić to, co zaoszczędził

Ulga dla klasy średniej z pułapką. Wystarczy złotówka, a pracownik będzie musiał zwrócić to, co zaoszczędził

Podkreśla, że choć przyrost liczby umów o dzieło jest faktycznie spory, nie można na razie stwierdzić, że jest problem z ich nadużywaniem. – Poczekałbym na dane dotyczące całego roku. Warto byłoby też przeanalizować wartość tych umów i liczbę osób, dla których stanowiły one główne źródło dochodu. ZUS ma do tego odpowiednie narzędzia – wskazuje ekspert.

Zwraca uwagę, że wielu pracodawców uważa, że nowy obowiązek to wstęp do zmian mających uszczelnić system ubezpieczeń społecznych. W jego ocenie zapowiadane przez rząd oskładkowanie wszystkich umów zlecenia (także tych w zbiegu z innymi tytułami) jest tylko kwestią czasu. – Mamy obawy, że następne będę z kolei umowy o dzieło. Te dane mogą skłonić rząd do podjęcia właśnie takich kroków. Chociaż konsekwentnie zaprzecza on takiemu scenariuszowi – wyjaśnia dr Kolek.