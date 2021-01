Uchylony został załącznik nr 2 do ustawy, który zawierał wykaz usług wykluczających podatnika z prawa do ryczałtu. Dotyczył on m.in. usług: pośrednictwa, finansowych i ubezpieczeniowych, prawnych, rachunkowo księgowych, doradztwa podatkowego, kulturalnych i rozrywkowych, związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją, reklamowe, związanych z obsługą nieruchomości