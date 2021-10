Wiceminister Wawrzyk był pytany w niedzielę w TVN24 o zapowiadaną od miesięcy ustawę dotycząca Izby Dyscyplinarnej SN.

"Pewnie w najbliższych dniach ją zobaczycie" – odparł. "Ta ustawa będzie pokazana w najbliższych dniach. Proszę pamiętać, że mówimy o stworzeniu całego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Nie mówimy tylko o likwidacji Izby Dyscyplinarnej (...). Nam chodzi o stworzenie nowego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy na przykład popełniają przestępstwo i nie byli do tej pory karani" – powiedział.

Wiceszef MSZ wskazał, że system, który jest nieefektywny, jest złym systemem. "Skoro Izba Dyscyplinarna w naszym przekonaniu się nie sprawdziła, nie działa tak jak trzeba, pewne kroki w zakresie wstrzymania jej działań podjęła również I prezes SN i to ona pierwsze działania podjęła, bo to do niej należało wstrzymanie działań Izby Dyscyplinarnej" – powiedział wiceminister.

Pytany, kto przygotował projekt tej ustawy, wskazał na podział kompetencji, z którego wynika, że będą to zmiany przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Trybunał Sprawiedliwości UE 4 lipca 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Po niespełna dwóch miesiącach, 7 września, Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych. KE podała wówczas, że uważa, że Polska nie podjęła wszystkich środków niezbędnych do pełnego wykonania nakazu Trybunału.

W środę TSUE poinformował, że Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie, licząc od dnia doręczenia tego postanowienia do dnia zastosowania się do postanowienia z 14 lipca.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński już w wakacje zapowiadał likwidację Izby Dyscyplinarnej. W jego ocenie izba ta nie sprawdziła się. Także premier Mateusz Morawiecki, który w ubiegły wtorek wziął podczas debaty w Parlamencie Europejskim, zapowiedział, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana. Z kolei szef MS Zbigniew Ziobro powiedział w czwartek, że od pewnego czasu przygotowane są projekty reformujące sądy powszechne i Sąd Najwyższego. Wyraził przy tym nadzieję, że zostaną one niedługo uruchomione i wprowadzone w życie.