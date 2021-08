Do żądania nie przychylił się sąd I instancji. Jak podkreślono w uzasadnieniu wyroku, powód nie wykazał dostatecznie, że doszło do naruszenia jego praw, a z ograniczeniami (np. w zakresie poruszania się) musi się liczyć również na wolności. Sąd stwierdził też, że choć powodowi nie zapewniono żadnych dodatkowych przywilejów z powodu jego niepełnosprawności, to nie traktowano go również gorzej niż innych osadzonych.