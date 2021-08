To wszystko byłoby nawet śmieszne, gdyby nie było straszne. Nie po raz pierwszy bowiem Ministerstwo Infrastruktury nie potrafi tak napisać przepisów, by osiągnąć deklarowane cele. Co z tego, że urzędnicy chcieli, by jazda hulajnogą po jezdni była możliwa tylko tam, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h, skoro nie wprowadzili zakazu poruszania się po pozostałych drogach. Na przyszłość mam dla państwa z Ministerstwo Infrastruktury taką propozycję. Jak następnym razem będziecie chcieli w jakimś kierunku zmienić prawo, to opowiedzcie swój pomysł komuś dorosłemu i poproście, żeby was wyręczył. Zwłaszcza że jak się bliżej przyjrzeć pozostałym przepisom nowelizacji, to bubli tam nie brakuje.