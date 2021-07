Z takim rozliczeniem nie zgodził się żołnierz, który wniósł powództwo do sądów, domagając się zapłaty jak za godziny nadliczbowe za czas, w którym nie wykonywał żadnych czynności, lecz musiał pozostawać w koszarach, z dala od miejsca zamieszkania i rodziny. Sąd I instancji oddalił skargę, ale sąd apelacyjny postanowił dokonać rewizji pozwu. Przywołał wyrok z 5 października 2004 r., w sprawie Pfeiffer i in. (od C-397/01 do C-403/01, EU:C:2004:584), z którego wynika, że odstępstwo od dyrektywy 2003/88 zostało przewidziane wyłącznie w celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania służb niezbędnych do ochrony bezpieczeństwa, zdrowia i porządku publicznego w razie wydarzeń o wyjątkowej wadze, gdy nie można zaplanować czasu pracy. Niezależnie od tego skierował do TSUE pytanie, czy art. 2 dyrektywy 2003/88 stoi na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, zgodnie z którym do czasu pracy nie wlicza się okresów pozostawania przez pracowników armii w gotowości poza miejscem zamieszkania.