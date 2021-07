W wyroku zapadłym na początku lipca ETPC ze względu na zaistnienie realnego ryzyka wydania skarżących przez Białoruś do Syrii uznał naruszenie przez Polskę art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania) na skutek notorycznych odmów odebrania od nich przez polskich urzędników Straży Granicznej wniosku o ochronę międzynarodową. ETPC stwierdził również złamanie zakazu zbiorowego wydalania cudzoziemców (zawartego w Protokole nr 4 do Konwencji). Pomimo wydawania formalnie indywidualnych decyzji o odmowie wjazdu, w przypadku żadnego ze skarżących nie nastąpiło prawidłowe rozpoznanie sytuacji każdego z nich, decyzje nakazujące im powrót na Białoruś były wydawane w pewnym sensie automatycznie. ETPC orzekł wreszcie naruszenie art. 13 w zw. z art. 4 Protokołu nr 4 oraz art. 3 Konwencji, czyli brak skutecznego środka odwoławczego. Do naruszenia w tym zakresie dochodziło w przypadku skarżących wielokrotnie: za każdym razem decyzja o odmowie wjazdu wydana przez Straż Graniczną była natychmiast wykonalna, a skarżący byli zawracani na Białoruś. Ignorowano przy tym odwołania składane do komendanta głównego Straży Granicznej.