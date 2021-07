Jak pisaliśmy wczoraj, w miniony poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował do 21-dniowych konsultacji projekt noweli ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw i planuje przedłożenie go rządowi w IV kw. Nowe przepisy wdrażają do naszego prawa dyrektywę Omnibus, na co mamy czas do 28 listopada 2021 r. Mają być stosowane od 28 maja 2022 r.