Rozpoznawał skargę Aliny Bojary i Mariusza Brody ETPC orzekł, że przepisy przejściowe do nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych upoważniały szefa resortu do samodzielnego usuwania prezesów i wiceprezesów sądów bez związania jakimikolwiek warunkami materialnymi bądź proceduralnymi i nie przewidywały żadnej ścieżki odwoławczej. A to w sposób oczywisty prowadziło do naruszenia prawa do sądu.