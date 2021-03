Kwestia ewentualnych roszczeń banków w stosunku do konsumentów od kilku miesięcy – a konkretnie od czasu, gdy sądy zaczęły przychylać się do wniosków kredytobiorców o unieważnienie umowy – jest przedmiotem ożywionej debaty. Środowisko bankowe przekonuje, że bank ma pełne prawo domagać się zapłaty, skoro ktoś korzystał bezumownie z kapitału. Przedstawiciele frankowiczów (bo w praktyce to ich obecnie dotyczą spory z bankami) argumentują, że to jedynie bankierski straszak i nie ma żadnych prawnych podstaw do nakazania oszukanym przez korporacje osobom płacenia czegokolwiek.