ID SN wskazała jednak, że podstawą kasacji mogą być jedynie rażące naruszenia prawa lub rażąca niewspółmierność kary (postanowienie z 25 lutego 2021 r., sygn. akt II DK 33/21). Co do zarzutów kasacji wskazała, że nie sprecyzowano w nich, które przepisy miały zostać naruszone i na czym to naruszenie polega. Zarzuty nie odnosiły się do rozstrzygnięcia WSD i nie dotyczyły naruszeń o charakterze rażącym. Izba zwróciła uwagę, że podstawą kasacji nie mogą być zarzuty dotyczące błędów w ustaleniach faktycznych. Ograniczenie się przez sąd do badania treści pism, w których obwiniony miał przekroczyć granice wolności słowa, ID uznała za wystarczające. Oddaliła kasację jako nieuzasadnioną.