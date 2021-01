Obecnie zgodnie z § 10 pkt 23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r., do dnia 27 grudnia 2020 r. w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Przed wejściem do kasyna lub obiektu działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

Pojawia się pytanie, czy nadal opłaca się prowadzić kasyna i salony gier? Z jednej strony ludzie mają mniej środków finansowych na „zabawę”. Z drugiej strony długi okres lockdownu sprzyja poszukiwaniu rozrywek. Zaryzykuję jednak tezę, że niedługo lokale, w których organizuje się gry hazardowe, odejdą w zapomnienie.

Co prawda istnieje duża rzesza osób, które wolą osobiście udać się do kasyna lub do salonu gier, lubią charakterystyczny dźwięk monet, czy po prostu chcą się wyrwać z domu. Pomimo tego wydaje się, że hazard online, który i tak rozwijał się w dużym tempie przed pandemią, zdominuje cały rynek gier hazardowych.

Przypomnieć wypada, że zgodnie z art. 5.1b. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwa. Zatem jeżeli obecnie obowiązujące przepisy nie ulegną zmianie, branża hazardowa niemal w całości będzie należała do państwa.

Dr Justyna Grusza-Głębicka, adwokat specjalizujący się w prawie hazardowym