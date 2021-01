Na ostatniej prostej dołączyła pani do rywalizacji o fotel dziekana stołecznej izby adwokackiej. Wybory już w najbliższy weekend. Pani postulaty w wielu punktach są zbieżne z programem mec. Kamila Szmida.

Jako grupa Społeczno-wyborcza Adwokatura 2020 zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie sondaży i badań pozwalających na określenie, jakie kwestie są najbardziej palące dla środowiska. Prace te rozpoczęliśmy już ponad rok temu. Inne ugrupowania wyborcze poszły w podobne rozwiązania i stąd te podobieństwa programowe – są one odbiciem potrzeb naszych koleżanek i kolegów.

Ale jakie są państwa najważniejsze postulaty?

Na pewno promocja zawodu, czyli rozpowszechnianie wiedzy o zakresie obsługi prowadzonej przez adwokatów i kwestie dotarcia do potencjalnych klientów. Ponadto ułatwienia w wykonywaniu naszego zawodu (kwestie dyżurów, urzędówek, komunikowania nieprawidłowości między izbą a wymiarem sprawiedliwości czy organami ścigania). To także stworzenie centrów coworkingowych (czyli nowoczesnych pokoi adwokackich), które mogłyby służyć jako miejsce do pracy, spotkań z klientami, ale też wymiany myśli na koleżeńskim poziomie. No i oczywiście chcemy poszerzenia rynku usług prawnych – tu myślimy o przymusie adwokackim w sprawach gospodarczych. Nie można też zapominać o umowie o pracę, która pewnie przewija się we wszystkich programach, bo zagadnienie to okazało się najbardziej palącym tematem.

Mówiła pani o promocji zawodu, a w NRA trwają prace nad nowym kodeksem etyki, który zmieni też zasady informowania o usługach konkretnego adwokata.

Samorząd adwokacki bardzo powoli znosi zakaz reklamy, a powinien być odważniejszy w swoich propozycjach. Dziś nie powinniśmy już prowadzić dyskusji, czy możemy informować klientów, tylko jak możemy ich pozyskiwać na rynku. Rozważać powinniśmy, jaką aktywność możemy podejmować w tym celu. Odpowiedź na pytanie „czy możemy się reklamować?” powinna brzmieć „tak”. Są przepisy dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji i przepisy europejskie, które pozwalają na reklamowanie usług konkretnych adwokatów, warto by zatem założenia te przeszczepić do naszego kodeksu etyki.

Ciekawy wydaje się pani postulat, by adwokat mógł skonsultować planowane działanie z komisją etyki i jej opinia chroniła go przed konsekwencjami dyscyplinarnymi, jeśli postąpi zgodnie z nią. Tylko czy to jest wykonalne? Tysiące adwokatów zaczęłoby pytać o różne sprawy.

Próby wydawania takich opinii przez komisję etyki były podejmowane już w tej kadencji, choć doznawały przeszkód. Wydaje mi się, że przy wydawaniu tego rodzaju wytycznych komisja powinna pozostawać w ścisłej współpracy z pionem dyscyplinarnym. Pozwoliłoby to wskazywać i opisywać pewne standardy zachowań w relacji klient‒adwokat oraz dostosowywać je do obecnego rynku i dynamiki jego rozwoju. Druga kwestia to sprawy indywidualne, ale one zapewne też byłyby sprowadzone do omówienia konkretnych zagadnień. Stworzenie bazy takich zaleceń komisji etyki byłoby bardzo pomocne, zwłaszcza że niektóre problemy wracają co jakiś czas.

Wspominała pani o centrach coworkingowych, jak czytamy w programie ‒ w pobliżu sądów. Czy to nie jest byłby duży wydatek dla izby?

To miałaby być alternatywa dla pokoi adwokackich. Trwa bowiem od dawna dyskusja o tym, czy nie należałoby tych pokoi pozamykać z uwagi na koszty ich utrzymania. Spełniają one praktyczną funkcję ‒ można tam zostawić akta, togę, poczekać na rozprawę, spotkać się z klientem. Jedyny problem jest taki, że te pomieszczenia są zazwyczaj bardzo małe i słabo wyposażone. Otwartą sprawą jest więc to, czy spróbujemy je zmodernizować, czy też ulokujemy je w okolicy, w zmienionej formule. Marzą nam się pokoje, w których będzie można też napić się kawy i podyskutować w koleżeńskim gronie, dlatego nazwaliśmy je „kawiarenkami adwokackimi”.

W swojej strategii wspomina pani o konieczności wzmocnienia niezależności izby warszawskiej. Jak to zrobić i o niezależność wobec kogo chodziło?

W moim rozumieniu adwokatura, w tym warszawska, powinna być wolna od jakichkolwiek wpływów. Powinna być instytucją stricte merytoryczną. Musi też być całkowicie apolityczna i nie może się kierować jakimikolwiek preferencjami społecznymi, obyczajowymi czy religijnymi. Adwokatura w aspekcie społecznym ma określoną rolę do wypełnienia i to względem każdego obywatela, niezależnie od jej czy jego poglądów. Niezależnie także od tego, kto sprawuje władzę, adwokatura powinna włączać się w procesy legislacyjne, dzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami co do stosowania prawa. Oczywiście przy pełnej współpracy z NRA.

Była pani wcześniej radcą prawnym i odeszła z tamtego samorządu w związku z konfliktem dotyczącym prowadzonej przez panią szkoły uczącej aplikantów. Wciąż też działa pani szkoła. A w świetle uchwały komisji etyki NRA takich pozakorporacyjnych szkoleń dla aplikantów nie powinno się łączyć z funkcjami samorządowymi. Czy nie boi się pani konfliktu interesów po ewentualnym objęciu stanowiska dziekana?

Nie rozumiem tego, skąd się bierze tyle lęku związanego ze szkołą. Szkolenie aplikacyjne jest całkowicie rozłączne, jest konieczne do przystąpienia do egzaminu zawodowego i powinno uczyć wykonywania zawodu. Przygotowanie do egzaminu nie jest nawet objęte regulacją ustawową w zakresie obowiązków samorządowych. Nie dostrzegam zatem pola do powstania konfliktu interesów. Chcę też podkreślić, że w tej kadencji nie dopuszczono mnie do pracy czy współpracy z komisją ds. szkolenia aplikantów, na wyraźną sugestię ówczesnego dziekana i zaraz po wyborach odsunięto mnie od tych spraw.

Co do uchwały komisji etyki, to została ona zapewne jakoś pośrednio „zainspirowana” protokołem pokontrolnym komisji rewizyjnej, która w mojej ocenie przekroczyła swoje uprawnienia kontrolne. W związku z tą sytuacją złożyłam wniosek do komisji etyki z prośbą o zbadanie, czy komisja nie przekroczyła swoich uprawnień. Nie odpisano mi nawet – zakładam zatem, że nie rozpoznano mojego wniosku. Nie zajęto też żadnego stanowiska w tej sprawie, a potem pojawiła się wskazana przez pana opinia. Proszę wziąć pod uwagę, że to był okres, gdy Ministerstwo Sprawiedliwości rozważało powołanie „aplikacji uniwersyteckich”, a to była idea, która przeraziła wszystkich. Stanowisko komisji etyki wprost to wskazuje. Stąd zapewne koncepcja sugerowania niedopuszczalności szkolenia aplikantów przez adwokatów w formach pozakorporacyjnych. Pominąwszy kwestię genezy tej koincydencji, to proszę zwrócić uwagę, że można ją interpretować tak, że zdaniem komisji niedozwolone jest wykładanie na uczelniach wyższych, prowadzenie szkoleń w kancelariach, współpracowanie z organizacjami NGO, fundacjami i organami administracji samorządowej w zakresie szkoleń, o ile tylko wśród słuchaczy znajdą się aplikanci. Wydaje mi się, że takie zalecenia komisji są zdecydowanie zbyt daleko idące, ponieważ powodować może ograniczenie aktywności adwokatów na płaszczyźnie edukacyjno-naukowej, co w konsekwencji spowoduje, że nasze miejsce będą zajmować przedstawiciele innych profesji prawniczych. Moim zdaniem natomiast powinniśmy być jak najszerzej obecni w życiu społecznym i naukowym. To stanowisko wymaga w mojej ocenie ponownego przeanalizowania. Złożyłam nawet wniosek w tej sprawie, ale także pozostał bez rozpoznania.

Dlaczego zdecydowała się pani kandydować tak późno?

Nie planowałam startu w tych wyborach, a dopiero za cztery lata. Celem naszej grupy społeczno-wyborczej było zgłoszenie kandydatek i kandydatów przede wszystkim do rady. Mieliśmy też plan taki, aby społecznie napisać program reform i koniecznych zmian w samorządzie, a następnie „związać” nim dziekana i radę kolejnej kadencji. Naszym zdaniem bowiem jest wiele kwestii pilnych, które trzeba rozwiązać teraz, a władze decyzyjną ma tylko rada. Udało nam się stworzyć ramy i wytyczne na najbliższe cztery lata i chcieliśmy mieć wpływ na ich realizowanie. Natomiast wskutek przesunięcia wyborów, pandemii, zdalnej formy zgromadzenia i działań obu kontrkandydatów dużo osób zaczęło mnie namawiać do zmiany zdania i startu teraz. I wydaje mi się, że ten mój start zdynamizował kampanię. Zmienił jej oblicze. Mam nadzieję, że dzięki temu uda się także wprowadzić planowane reformy i zmienić nieco postrzeganie adwokatury.

W przeprowadzonej w zeszłym tygodniu debacie dziekańskiej pojawił się wątek obniżenia składki izbowej. Czy popiera pani ten postulat?

Zdecydowanie tak. Do tego uważam, że w składce powinna się mieścić także składka na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Nie wydaje mi się również, by obniżenie składki do 100 zł miesięcznie zachwiało budżetem. Powinniśmy być też otwarci na pozyskiwanie różnego rodzaju finansowania zewnętrznego, w szczególności z projektów unijnych i grantów, w tym także naukowych. Mamy bowiem taki potencjał zawodowy, że spokojnie możemy brać udział w tego typu programach.

A czy to nie jest zagrożenie dla niezależności izby?

To zależy, z jakiego źródła pochodziłyby te fundusze, dlatego trzeba to robić z rozwagą.

Wiele postulatów, na czele z dopuszczeniem umów o pracę dla adwokatów, dotyczy kwestii, w której potrzeba zmian ustawowych. Czy ma pani pomysł, jak zwiększyć skuteczność samorządu w przekonywaniu do własnych pomysłów legislacyjnych?

Myślę, że to wymaga pełnej współpracy z NRA oraz Ministerstwem Sprawiedliwości. Powinniśmy ją utrzymywać na poziomie merytorycznym, przedkładając nasze argumenty czy tworząc projekty legislacyjne. Powinniśmy prowadzić szeroką dyskusję publiczną o tym, że pewne rozwiązania są prospołeczne i ułatwiające obywatelowi odnalezienie się w środowisku prawnym. Z tego też powodu uważam, że przy ORA Warszawa powinna istnieć komisja legislacyjna zajmująca się wskazywaniem obszarów, które wymagają zmiany, przygotowywaniem projektów, ale także weryfikowaniem propozycji zgłoszonych w procesie legislacyjnym.

Jakie są główne wyzwania, przed którymi staną nowe władze izby, niezależnie od tego kto wygra wybory?

Głównym wyzwaniem będzie dogonienie innych podmiotów, które świadczą usługi prawne na rynku ‒ radców prawnych, doradców podatkowych, ale także kancelarii odszkodowawczych. One są lepiej przystosowane rynkowo i dynamiczne, my opieramy się wciąż na tradycji, renomie i pozycji, jaką mieliśmy w latach 70., 80. czy 90. ubiegłego wieku. Teraz rynek się zmienił i trzeba umieć dotrzeć do klienta i utrzymać go. Przespaliśmy ostatnie lata. Najtrudniejszym zadaniem jest zdanie sobie z tego sprawy. Wydaje mi się, że trwająca od dłuższego czasu na różnych forach debata dotycząca tej kwestii trochę nas obudziła, ale teraz czeka nas najtrudniejsze zadanie – trzeba wyrwać się z tej stagnacji i zacząć aktywnie zabiegać o swoją pozycję na rynku i w strukturze społecznej Warszawy. Trzeba zmienić sposób myślenia o adwokaturze, kliencie, rynku, konkurencji, reklamie, promocji itd. ‒ dlatego potrzebne są zmiany. W tym personalne. I dlatego zdecydowałam się kandydować.