W tej sprawie płatnik zwrócił się do ZUS z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek. Zakład umorzył postępowanie, uzasadniając, że należność z tytułu składki za kwiecień 2020 r. została opłacona, co powoduje, że stosownie do art. 105 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego zachodzi bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, ponieważ na koncie płatnika istniała nadpłata, którą ZUS zaliczył na poczet składek. Płatnik twierdził, że nie wiedział o nadpłacie, ale organ rentowy poinformował, że informacja na ten temat została wysłana już w styczniu 2020 r.

Sąd uznał za zasadny zarzut skargi dotyczący zaniechania organu w kwestii ustalenia z udziałem strony zasad zaliczenia nadpłaty należności z tytułu składek. Zdaniem sądu w sytuacji złożenia wniosku o zwolnienie z należności za kwiecień 2020 r. i jednocześnie istnienia na koncie płatnika nadpłaty umożliwiającej pokrycie tej należności organ zobowiązany był do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego z udziałem strony co do sposobu zaliczenia nadpłaty.

Sąd podkreślił, że zgodnie z art. 7 k.p.a., w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes obywateli. Postępowanie dowodowe jest oparte na zasadzie oficjalności, co oznacza, że organ administracyjny jest obowiązany z urzędu przeprowadzić dowody służące ustaleniu stanu faktycznego sprawy. Nieustalenie przez organ w ramach toczącego się postępowania lub pominięcie w uzasadnieniu decyzji okoliczności faktycznych mogących mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy stanowiło przesłankę do uznania naruszenia przez organ przepisów o postępowaniu administracyjnym w stopniu wywierającym istotny wpływ na wynik sprawy.