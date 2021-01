Operacje w tej pierwszej, najmniej rygorystycznej kategorii, mogą być wykonywane tylko w zasięgu wzroku pilota lub obserwatora, do maksymalnej wysokości 120 metrów. Wymagane jest również poszanowanie prywatności innych osób oraz zachowanie bezpiecznej odległości między dronem a innymi osobami, zwierzętami oraz statkami powietrznymi. I tu jednak operator musi się zarejestrować, przejść szkolenie i zdać test. W kategorii szczególnej znajdą się wszelkie operacje, w których osoba obsługująca statek go nie widzi, oraz te, w których co prawda dron jest widziany, ale nie są spełnione wymogi kategorii otwartej (np. dron jest ciężki, wysokość przelotu duża lub z jakiegoś powodu uznaje się przelot za niebezpieczny). W kategorii certyfikowanej znajdą się wszelkie operacje wysokiego ryzyka dla osób postronnych, czyli przede wszystkim przewóz materiałów niebezpiecznych przy pomocy drona lub przewóz osób bądź zwierząt.