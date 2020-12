– Wprowadzenie e-licytacji nieruchomości jest naprawdę palącą kwestią i istnieje paląca potrzeba jak najszybszego wprowadzenia tych przepisów. Tylko że po krótkiej charakterystyce proponowanych zmian, które można znaleźć w wykazie prac, nie można powiedzieć w zasadzie nic ponad to, że licytacja online zostanie wprowadzona – mówi sędzia Tomasz Zawiślak z zespołu prawa cywilnego w sędziowskim stowarzyszeniu Iustitia. – Tymczasem to nie będzie takie proste jak w przypadku licytacji ruchomości, bo do rozwiązania jest szereg potencjalnych problemów. Zastanawiam się np., jak będzie wyglądał nadzór sędziego lub referendarza nad przeprowadzaną licytacją w czasie rzeczywistym. Albo jak będzie sprawdzane, w jakim charakterze występuje dana osoba, czy np. jako prezes spółki czy osoba fizyczna. Jak będą rozwiązane sytuacje, w których do licytacji przystępują małżonkowie albo gdy przystępuje grupa osób, która jest zainteresowana nabyciem nieruchomości w udziałach? Nie rozumiem, dlaczego projektodawca trzyma to w tajemnicy, bo bez upublicznienia treści przepisów nie można się będzie do tego odnieść i wskazać ewentualnych błędów – dodaje sędzia Zawiślak.