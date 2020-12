Przed Sądem Najwyższym obrona zakwestionowała ustalenia sądów lekarskich co do kwalifikacji dokumentu sporządzonego przez psychiatrę. Podniosła, że nie można każdej wypowiedzi lekarskiej (nawet na piśmie i podpisanej własnoręcznie) kwalifikować jako autorytatywną opinię czy orzeczenie lekarskie. Pełnomocnik podkreślał, że miała to być prywatna wypowiedź dla konkretnej osoby. Psychiatra nie mógł przewidzieć, że dostanie się ona w niepowołane ręce, dlatego powinien zostać uniewinniony.